«La flat tax è una nostra priorità ed è nel programma di Governo. Non serve a Salvini, ma agli italiani. Ci stiamo lavorando seriamente da mesi. Abbiamo valutato i costi e i benefici e una riduzione fiscale porta sicuramente più benefici che costi. E come noi rispettiamo e approviamo quello che c'è nel contratto e che magari non è nel Dna della Lega, e penso al reddito di cittadinanza, altrettanto rispetto sul tema fiscale lo pretendiamo dagli altri», ha detto Salvini dal Vinitaly.

«Chiudere entro la fine del mandato tutti i campi rom in Italia». Questo il proposito annunciato da Matteo Salvini, intervenuto a 'Non è l'Arenà su La7.

MANIFESTAZIONE SOVRANISTA

«A metà maggio a Milano faremo una grande manifestazione delle forze sovraniste dei Paesi dell'Unione Europea, in piazza Duomo». Salvini rilancia la sua ferma volontà di «cambiare l'Europa» con Marine Le Pen e gli altri leader della destra. E a chi gli ricorda che queste forze politiche, con cui la Lega stringe alleanze elettorali, siano quelle che minimizzano o negano l'Olocausto, Salvini risponde: non mi interessa il passato, siamo per la democrazia e per i diritti ma l'Europa si cambia solo con chi non l'ha governata in questi anni.

Ultimo aggiornamento: 22:23

Avanti verso la: «Nel Def la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita». L'ha detto il vicepremierparlando nel corso della cerimonia inaugurale del Vinitaly di Verona.«Flat tax? Certo, noi siamo leali al contratto la Flat tax è nel contratto. Non abbiamo mai detto di non volerla, bensì abbiamo affermato che non bisogna fare facile campagna elettorale su certe misure, perché sono ambiziose e costano. D'altronde è stata la Lega a dire che costa 12 miliardi. Ribadiamo: noi siamo sempre stati leali al contratto, chi lo è stato meno è la Lega». Così il M5S replica alle parole di Matteo Salvini al Vinitaly. «Chi ha iniziato a spingere sulla castrazione chimica è stata la Lega, chi parla di leva obbligatoria è la Lega, chi presenta una legge per la libera circolazione delle armi è la Lega. E potremmo andare avanti per molto», ricorda il M5S.«La Flat Tax è nel nostro programma di governo. Sicuramente dobbiamo completare questo pilastro del nostro programma riformatore nella prossima manovra. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Vinitaly. «Questo governo - ha aggiunto il premier - è impegnato per la crescita economica che però deve essere coniugata con la crescita sociale. L'idea nelle nostre politiche è di guardare anche all'equità. La congiuntura tuttavia - ha osservato il premier - non è favorevole, ma speriamo che questa fase finisca quanto prima».