Condono, intesa fra Lega e 5 stelle. Salvini: pace fiscale solo per chi ha fatto dichiarazione redditi

Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri - da fonti di maggioranza del M5S - dopo tre ore di riunione tra il summit tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto «scudo penale» e della questione dei capitali e beni all'estero.



«Finalmente si chiudono due o tre giorni surreali, nessuno aveva intenzione di scudare, condonare regalare, non tutto il male vien per nuocere, tutto è bene quel che finisce bene». Così il vicepremier Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. C'è l'accordo «per recuperare quello che c'era nel contratto e non aveva trovato spazio, il saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia, per le persone che versano in difficoltà economiche. Chiudiamo questa settimana con serenità fiducia compattezza e con questo impegno, e qua ci sono tre uomini di parola».

Niente sconti per gli evasori. Delle misure di pax fiscale «beneficeranno solo coloro che hanno fatto dichiarazione dei redditi», ma che «per difficoltà» non sono riusciti a saldare i conti con lo Stato, ha detto ancora Salvini.



«Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale», hanno poi affermato sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier.



«Non c'è alcuno proposito di uscire dall'Ue o dalla moneta unica, stiamo bene in Ue le cui regole vogliamo modificare», ha detto ancora Salvini. Parole a cui fanno seguito quelle dell'altro vicepremier Luigi Di Maio: «Finche resterò capo politico del M5S e finché ci sarà questo governo non c'è nessuna volontà di lasciare Ue o la zona euro, c'è la volontà di sedersi con le istituzioni Ue».



«Potenziamo lo strumento di saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per tutte le persone in difficoltà. Abbiamo ribadito all'unanimità in Cdm che non c'è alcuna volontà di favorire chi ha capitali all'estero. Grazie a questo decreto nasce oggi uno Stato amico che aiuterà la parte più debole dei contribuenti. È stato un pomeriggio di lavoro proficuo», ha poi affermato Di Maio.



«Negli ultimi giorni è stato difficile parlarne, ma nei prossimi giorni troveremo un accordo», ha detto ancora Di Maio a proposito degli emendamenti M5S al decreto sicurezza di cui ieri Salvini si era lamentato.

Stamani Salvini e Luigi Di Maio si erano lanciati frecciatine per tutta la mattina prima di vedersi per il nuovo Consiglio dei ministri sulla manovra.

Salvini. «Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding», aveva detto Salvini a Cernobbio prima di andare a Roma per il Consiglio dei ministri.

