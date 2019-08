Salvini a Catania, volano schiaffi tra oppositori e sostenitori Video

Disordini al comizio di Matteo Salvini a Catania. Volano schiaffi tra un gruppo di sostenitori del vicepremier e altri che lo contestano duramente. Accade in piazza Duomo davanti alla sede del municipio dove è atteso a momenti il ministro dell'Interno. Le due opposte 'fazionì sono separate da un cordone della polizia ma c'è stato un contatto tra alcune persone e sono dovuti intervenire gli agenti. «Catania non si Lega» e «fuori i fascisti da Catania», gli slogan gridati dagli oppositori del leader leghista. In piazza la situazione è molto tesa.

Catania non vuole Salvini tutta Piazza Duomo contro!!!! pic.twitter.com/y7lJaeC6wD — Salvatore Di Stefano (@saldist) August 11, 2019







Domenica 11 Agosto 2019, 16:54

«Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle». Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso al vicepremier. «Io chiamo a raccolta il popolo del sì», dice.‚Äč