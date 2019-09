Salvini-Berlusconi, incontro a Milano: «Piena sintonia, fronte comune contro il governo»

Prove di dialogo nel nuovo, quello annunciato lunedì scorso dalla piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni , hanno lanciato la parola d'ordine di allargare la vecchia alleanza a tre, in una nuova coalizione degli italiani. Il leader della Lega ha incontrato a Milano,, per fare il punto e chiarire la strategia politica comune.Un incontro, annunciato proprio dal palco della Meloni lunedì dallo stesso Salvini, che nelle scorse ore ha poi rivisto la leader di Fratelli d'Italia, proprio per mettere in agenda i prossimi steps per il rinnovamento del centrodestra, cercando punti di incontro anche con Forza Italia, che finora ha scelto un profilo esclusivamente parlamentare di opposizione al governo Conte bis, alla guida della compagine M5S e Pd.Tra i temi dell'incontro, il tavolo di coordinamento delle opposizioni, le regionali in Umbria dove il centrodestra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei. Berlusconi andrà in Umbria a fare campagna elettorale così come il leader della Lega che ha annunciato di tornare nella regione la prossima settimana.