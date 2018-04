Dopo aver chiuso la campagna elettorale separatamente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si incontrano all'Harry's Bar, in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, in tarda serata. Abbracci, risate e un breve colloquio per i leader di FI e della Lega. «Il centrodestra è unito, nessuno lo dividerà», sono state le parole, a quanto si apprende, di Berlusconi, seduto al tavolo con tutta la delegazione parlamentare azzurra che lo ha accompagnato nella giornata elettorale a Trieste.







Salvini si è seduto per alcuni minuti al tavolo di Berlusconi, nella piazza centrale di Trieste. Con il leader della Lega anche il candidato del centrodestra alle Regionali Massimiliano Fedriga. «Vinceremo in Friuli Venezia Giulia e andremo al governo», ha sottolineato, a quanto si apprende, l'ex premier che ha lasciato il bar triestino poco dopo Salvini concedendosi ai selfie chiesti dai passanti. Con il leader azzurro, tra gli altri, i parlamentari Licia Ronzulli, Gabriella Giammanco, Simone Baldelli, Sestino Giacomoni.

