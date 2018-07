«Salvini mer**»: e il ministro replica ad Asia Argento: «Non sei cattiva, ma se hai problemi...»

Salvini querela Roberto Saviano: lo ha chiamato «ministro della Malavita»

Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo se posso aiutarti😁 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 luglio 2018

Botta e risposta sui social traSul suo profilo Twitter l'attrice non ha usato mezzi termini per definire il ministro dell'Interno e quest'ultimo le ha risposto con ironia.«Salvini mer**», è l'appellativo usato da Asia Argento dopo l'ennesimo attacco del leader leghista nei confronti diL’ex presidente della Camera, infatti, aveva espresso la sua solidarietà allo scrittore, querelato dal ministro.«Caro Roberto, non sei solo. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura!», le parole della Boldrini di solidarietà verso Saviano. «Che coppia!», la provocazione di Salvini, che subito dopo affidava a un altro tweet la replica nei confronti di Asia Argento: «Secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo se posso aiutarti».