Salva Roma, Alemanno: «Ora comune di Roma a rischio default»

L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno lancia un allarme sul bilancio della Capitale. "Con la nuova formulazione del decreto Salva-Roma l'unico effetto è quello di aumentare il rischio che il Comune di Roma vada in default. Abolire la gestione commissariale - spiega Alemanno - e trasferire tutto il debito storico (quello precedente al 2008 e quindi dovuto alle amministrazioni precedenti alla nostra) in capo all'amministrazione comunale significa mettere ancora più sotto stress le finanze di Roma Capitale". "Altro che abolire l'addizionale Irpef per i romani, qui si rischia che - aggiunge - tutto il gettito fino ad ora raccolto non sia sufficiente a pagare le rate dei mutui. E ricordo che se la Capitale fallisce anche il nostro rating nazionale sarà duramente colpito, con l'aumento degli interessi sul debito pubblico italiano. Quindi un danno per i romani ma anche per tutti gli italiani" © RIPRODUZIONE RISERVATA