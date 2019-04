Salone del Mobile al via, il premier Conte: «Valorizziamo le eccellenze»

Virginia Saba, «lingerie nera e mascherina hot»: le foto sexy su Chi della fidanzata di Di Maio

Ultimo aggiornamento: 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre oggi il, evento che rimarrà aperto. Presenti all'inaugurazione il presidente del Consiglio, il vicepremier, il governatore della regione Lombardiae il sindaco di Milano. In platea anche il presidente di Confindustria, insieme ale di FederlegnoIl Salone, giunto alla suae che si tiene negli spazi che furono costruiti per Expo Milano del 2015, prevede di attrarreda 165 paesi delmondo. Confermata la triplice ripartizione delle esposizioni: lusso, design e classico.Dall'inaugurazione del Salone del Mobile il premier Conte ha definito Milano «una città che ci inorgoglisce, mi inorgoglisce come presidente del Consiglio, perché è una città che opera con successo anche nei mercati internazionali, esprime una forte capacità attrattiva nei confronti degli imprenditori, degli operatori economici e dei turisti». Sull'operato del governo, il presidente ha confermato che l'esecutivo è «nel pieno della fase due». Per il presidente del Consiglio poi il governo deve «creare migliori condizioni per favorire le imprese e migliorare l'export». L'accordo con la, ha sottolineato, «dà possibilità di crescita». «Abbiamo varato una serie di provvedimenti aumentando gli investimenti privati per promuovere e tutelare il made in Italy favorendo la riduzione del carico fiscale e incentivando l'occupazione». Conte ha poi confermato che fra qualche giorno partirà proprio alla volta della Cina per il secondo Forum della Belt and Road.