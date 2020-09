Roma, Monica Cirinnà si candida a sindaco: «Pronta alle primarie, il Pd aspetta un big che non arriva»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 20:18

scioglie le riserve e. Laha infatti annunciato di voler partecipare alle: «Inutile aspettare un big che non arriva, voglio mettere la mia esperienza di 20 anni in consiglio comunale e sette in Senato al servizio di Roma». Ma in realtà, ad oggi, non c'è alcuna certezza che le primarie dei Dem si terrano, né, tantomeno, c'è una data per la competizione interna.L'annuncio è arrivato in un'intervista rilasciata daa La Repubblica: «Sono una donna libera e come tale intendo correre alle primarie, se ci saranno, per mettere al servizio di Roma 20 anni trascorsi in consiglio comunale e 7 in Senato. Io non cerco poltrone né uno stipendio. Trovo anzi pericolosa la spasmodica caccia fatta nelle segrete stanze al candidato magico, che qualcuno chiama di prima fascia, ritenendo possa essere l'unto dal Signore. Il messaggio che si manda è devastante perché se poi non trovi il candidato di prima fascia e devi fare le primarie, vuol dire che quelli che si cimentano sono brocchi, seconde scelte. Non il viatico migliore per riconquistare Roma».La senatrice del Pd ha spiegato di non voler temporeggiare e di voler ascoltare la città, guardando alle aree più a sinistra dei 'dem'. «Siccome stanno tutti fermi, dicono fino alle regionali, ma poi verranno i giorni per attutire i colpi e i contraccolpi, poi quelli della riflessione, infine chissà che altro, io venerdì parto per un giro d'ascolto della città. Da Garbatella, con il presidente del municipio Amedeo Ciaccheri, che coagula mondi di sinistra fuori dal Pd», ha spiegato«La mia è una scelta di vita per amore della mia città. Non c'è nessuno che è stata per 20 anni consigliera comunale, passando per cinque elezioni. Io ho una laurea, un master, ho insegnato all'università» - ha sottolineato- «E questa partita non la voglio fare da sola, bensì condividerla con i tanti che, spero, si ritroveranno nelle mie parole d'ordine: manutenzione e rigenerazione, lavoro e sviluppo, visione e futuro, mortificati dal M5s che ha spento Roma, cancellandola da tutti gli eventi internazionali a cominciare dalle Olimpiadi».