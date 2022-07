La Ministra Dadone derubata a largo Chigi: incastrato il ladro, è un algerino 19enne. Cosa ha rubato

La ministra alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, derubata del suo zaino. E' stato identificato e fermato il ladro 19enne che, insieme ad un complice, lo scorso 17 giugno ha rubato lo zaino della ministra al cui interno c'era, oltre ad un pc portatile, anche una penna Montblanc e un token per la firma digitale rilasciato dalla Camera dei deputati. Come riporta il Messaggero, il furto è avvenuto a Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi e da Montecitorio. Il ladro ha origini algerine ed è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza delle vie del centro e da alcuni selfie e scatti rinvenuti nel suo cellulare una volta sequestrato: in quello stesso periodo, oltre il furto alla ministra, era riuscito a derubare altre persone nelle strade del centro di Roma.

Il ragazzo è riuscito a derubare lo zaino della ministra durante un momento di distrazione: Dadone stava spostando alcuni bagagli da un'automobile di servizio ad una privata e il ladro, insieme al complice, ha approfittato della confusione per afferrare lo zaino e poi confondersi fra la folla.

Il giorno prima, il 19enne era stato arrestato mentre stava derubando una turista. Il furto alla ministra è avvenuto non appena è stato rilasciato: stavolta però, era insieme ad un complice che non è stato ancora trovato. Colto qualche giorno fa mentre rubava ancora un altro bagaglio, sempre nella zona del centro, è stato avvicinato dalle forze dell'ordine che hanno notato la somiglianza con la persona che, mentre derubava la ministra Dadone, era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Una volta sequestrato il telefono, hanno trovato al suo interno alcuni selfie nella zona fra piazza di Spagna e piazza del Popolo in centro a Roma: il 19enne indossava gli stessi abiti del ladro.

Fermato dalle forze dell'ordine, il ragazzo ha confessato il furto e di aver agito insieme ad un connazionale. Per lui è stata disposto l'arresto: il giudice ha dichiarato che il pericolo che possa commettere nuovamente crimini della stessa specie «è concreto» e ha definito anche le modalità con cui sono stati commessi i reati «allarmanti» perché il ladro ha agito dopo un arresto e in pieno centro. Privo di documenti e con molti precedenti, il 19enne ha fornito alle autorità le generalità sempre diverse per evitare i controlli.

