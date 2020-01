Roma, Forza Italia si riorganizza. Maurizio Gasparri: «Sabato parte il nostro rilancio»

Venerdì 24 Gennaio 2020, 20:02

Forza Italia rilancia. Dopo l'addio dell'ex coordinatore e capogruppo in Assemblea capitolina Davide Bordoni e di altri esponenti storici, il partito fondato da Silvio Berlusconi Italia cerca di riorganizzarsi nella Capitale. Per riorganizzare il partito Silvio Berlusconi si è affidato al, nominato commissario di Forza Italia a Roma.E sabato 25 gennaio, gli azzurri tornano a riunirsi intorno a due delle figure più carismatiche. Lo stesso Gasparri in una nota annuncia: «Sabato Forza Italia a Roma riparte. Silvio Berlusconi mi ha nominato commissario del nostro partito nella Capitale. Il primo incontro si terrà sabato alle ore 16 all'hotel Universo (via Principe Amedeo 5/b). Parteciperanno militanti, dirigenti, parlamentari, ma soprattutto coloro che vogliono condividere un'azione di rilancio di Forza Italia. Porte aperte a sostenitori di ieri e a nuovi amici. L'incontro sarà aperto da una mia relazione, che indicherà le iniziative concrete che intendiamo assumere, e sarà concluso dal vicepresidente del partito Antonio Tajani».Proprio Tajani, nel 2001, sfidò Walter Veltroni riuscendo a portare al ballottaggio quello sarebbe poi diventato sindaco di Roma, avventurà che poi lo portò a dirigere il Pd. I fasti di quei tempi, in cui Forza Italia era in grado di imporre il proprio candidato a tutta la coalizione di centrodestra, sembrano lontani, ma proprio per questo forse Berlusconi ha deciso di affidarsi ai suoi uomini d'esperienza.«Roma -- sta morendo, distrutta dalla Raggi, una persona irresponsabile e incapace, come del resto tutti gli esponenti del movimento grillino. Se il '68 voleva portare la fantasia al potere, l'ondata antipolitica ha portato l'ignoranza al potere.i e far vincere il centrodestra unito alle elezioni di Roma. Lanceremo sabato una forte offensiva, torneremo nei quartieri, nelle periferie, tra le categorie, con i cittadini, per un progetto concreto di rilancio di Roma Capitale. Che deve anche avere risorse e poteri adeguati per svolgere la sua funzione». Forza Italia c'è e sarà in campo. Quella di sabato non è soltanto una sfida che riguarda una grande città, ma una sfida nazionale che contribuirà al rilancio dell'azione politica di Forza Italia e di Silvio Berlusconi», conclude Gasparri.