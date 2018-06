Rocco Casalino, quella battuta omofoba contro il portavoce del governo Conte

di Enrico Chillè

Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino: «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e politica. Possiamo fidarci»​

Attacchi omofobi gratuiti nei confronti di, che da concorrente della prima edizione del Grande Fratello è diventato il responsabile della comunicazione dele del governo presieduto da. Non mancano, in questi giorni, battute che ironizzano sull'di Casalino: veri e propri attacchi, diametralmente opposti a legittime critiche nel merito e assolutamente inaccettabili nel 2018., ad esempio, può essere criticato per la gestione dellapentastellata. La Casaleggio Associati ha scelto lui come responsabile e proprio da lui dipendono scelte precise come quelle di imporre i discorsi agli esponenti del M5S o di concordare la loro presenza in tv con un preciso diktat, quello di evitare il contraddittorio con altri politici di schieramenti opposti. Invece, per attaccare Casalino e il M5S, c'è chi usa gli aspetti più intimi delladel portavoce. La battuta, riportata anche dal quotidiano Libero, che circola in questi giorni in rete è: «"l'omo forte al governo"».Il riferimento, neanche troppo velato, è all'dichiarata di Rocco Casalino, che è fidanzato con un uomo di origini cubane e non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale.