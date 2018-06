Rocco Casalino, quella battuta omofoba contro il portavoce del governo Conte

Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino: «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e politica. Possiamo fidarci»​

Nel 2018, in Italia, è possibile ancora imbattersi inper denigrare qualcuno. È il caso, ad esempio, di, che da concorrente della prima edizione del Grande Fratello si è ritrovato a capo della comunicazione delprima e portavoce delpoi. Eppure, c'è ancora chi lo attacca senza entrare nel merito delle sue azioni in ambito professionale., ad esempio, può essere criticato per la gestione dellapentastellata. La Casaleggio Associati ha scelto lui come responsabile e proprio da lui dipendono scelte precise come quelle di imporre i discorsi agli esponenti del M5S o di concordare la loro presenza in tv con un preciso diktat, quello di evitare il contraddittorio con altri politici di schieramenti opposti. Invece, per attaccare Casalino e il M5S, c'è chi usa gli aspetti più intimi delladel portavoce. La battuta, riportata anche dal quotidiano Libero, che circola in questi giorni in rete è: «"l'omo forte al governo"».Il riferimento, neanche troppo velato, è all'dichiarata di Rocco Casalino, che è fidanzato con un uomo di origini cubane e non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale.