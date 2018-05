Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l’Inno d’Italia è semplicemente INDEGNO. pic.twitter.com/VFPEp52pWt — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) May 23, 2018

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l’Inno d’Italia è semplicemente INDEGNO». Cosìsu twitter condividendo il filmato delal porto di Palermo dopo l’approdo della Nave della legalità per commemorare laLa leader di Fratelli d'Italia non ha gradito l'atteggiamento con le mani in tasca di Fico in occasione dell'inno di Mameli suonato dalla banda.In tanti hanno commentato il tweet della Meloni, alcuni condividendo il suo pensiero altri rispondendo a tono: «Di sicuro non mette le mani in tasca agli italiani... buona opposizione Giorgia!».