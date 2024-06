Rissa alla Camera, sul verbale derubricata a «disordini». L'opposizione: «Aggressione squadrista». Iezzi: «Donno? Una sceneggiata»

di Redazione Web

Per Igor Iezzi quella di Leonardo Donno è stata «una sceneggiata e per questo meriterebbe un'espulsione più lunga di quella che prenderò io». Il deputato della Lega ha commentato così a La Zanzara la rissa che si è scatenata alla Camera dei Deputati mercoledì sera, dopo che l'esponente del Movimento 5 Stelle si era avvicinato a Calderoli con una bandiera dell'Italia. «Voleva aggredirlo», rincara Donno.

«Se gli avesse dato solo la bandiera non sarebbero intervenuti i commessi. Io ho avuto la mia reazione, ma si vede dai video Donno cade come una pera dieci secondi dopo che io mi sono allontanato».

Il leghista è stato accusato di aver aggredito a pugni il collega, poi uscito in sedia a rotelle dall'Aula. Anche in questo caso, Donno nega: «Ho provato a dare cazzotti, ma non l’ho colpito. Donno ha tentato di aggredire Calderoli e ho reagito. Io mi allontano e lui dopo cade come una pera. Andrebbe condannata la sua sceneggiata. Pentirsi? È una reazione non giustificata ma causata da un motivo», ha detto nella trasmissione di Radio 24.

Bagarre sul verbale

I lavori in Aula alla Camera sono ripresi giovedì mattina con le polemiche per la rissa. Le opposizioni si sono iscritte a parlare sul processo verbale contestando il fatto che riguardo alla rissa di ieri si parli di 'disordini'. «Ovviamente - ha detto il deputato Dem Federico Fornaro - quello che è successo ieri non è sintetizzabile nel verbale con la parole 'disordini': il combinato disposto soprattutto riguardo l'ultima fase della seduta è una aggressione.

La Camera boccia la modifica del verbale

L'Aula della Camera ha bocciato la proposta dell'opposizione di modificare nel processo verbale della seduta di ieri il termine 'disordini' con 'aggressione nei confronti del deputato Donno'. La richiesta era stata avanzata dalla capogruppo Dem Chiara Braga. La proposta non è passata per 42 voti. Dalle opposizioni sono partite urla 'Vergogna!'.

