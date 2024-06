Camera, ancora caos: le opposizioni cantano «Bella ciao» e sventolano il tricolore. Seduta sospesa anche in Senato

Ancora caos alla Camera. Le opposizioni in piedi urlano «Vergogna!», «Fuori» e cantano «Bella ciao» in Aula dopo che il deputato M5s Ricciardi è andato all'attacco del numero due della Lega Crippa che avrebbe detto che «Bella ciao» è peggio della Decima. Alcuni sventolano il tricolore. Dopo la sospensione dell'Aula si sente il coro «Fuori i fascisti dal Parlamento» La tensione si è scatenata anche dopo un braccio di ferro sulla richiesta dell'opposizione di sospendere i lavori fino alle 13, orario dell'Ufficio di presidenza su quanto accaduto ieri in Assemblea. Di fatto una ventina di minuti prima. Richiesta sulla quale, però, non c'è stata convergenza della maggioranza ed è dunque stata messa ai voti e bocciata per una quarantina di voti di scarto.

Rissa alla Camera, sul verbale derubricata a «disordini». L'opposizione: «Aggressione squadrista». Iezzi: «Donno? Una sceneggiata»

Lavori sospesi

Tutte le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo, in Aula, impedendo così la ripresa dei lavori e delle votazioni sul premierato. Lo riferiscono in Transatlantico i senatori delle stesse opposizioni.

La Russa: «H arakiri durante il G7 »

«Non do colpe, non ho visto le dinamiche. Non importa la colpa di chi e' ma quello che sottolineo e' che, anziche' cercare di far vedere in questi giorni l'Italia conscia del proprio ruolo e della propria importanza, con le dovute differenze, stiamo dando un'immagine peggiore di quella che diamo normalmente. Mi sembra un harakiri». Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della presentazione dello spot «Dop e Igp. Campioni di qualita'", realizzato con i campioni della Nazionale Italiana di calcio. «Io non c'ero (alla Camera, ndr.) ma quello che mi dispiace e' che in questi giorni abbiamo una rappresentazione che normalmente non c'e'. Quasi che, proprio perche' siamo sotto l'occhio del mondo, creiamo delle tensioni che, per gli altri giorni del mese e dell'anno, non ci sono», ha aggiunto La Russa, sottolineando come «non e' mai successo alla Camera, almeno in questa legislatura, guarda caso e' successo proprio ora. Mi sembra una miopia generale»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA