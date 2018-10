Di Maio e Fraccaro: taglieremo 345 parlamentari. Ma sugli stipendi decidono le Camere

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Per me troppi parlamentari sono inutili, non il Parlamento». Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera in una conferenza stampa sulle riforme presentando con Riccardoi Fraccaro le proposte per tagliare 345 parlamentari. Il bicameralismo, ha sottolineato il vicepremier, «resta un cardine fondamentale, manteniamo la doppia lettura».Quanto al taglio degli stipendi dei parlamentari promesso in campagna elettorale, «è competenza dell'ufficio di presidenza della Camera che sta lavorando alla cancellazione di tutti i privilegi. Ma questa domanda me la doveva fare quando ero Questore. Ora sono ministro, devo rispettare l' autonomia della Camera e il presidente Fico», ha risposto ai giornalisti il ministro per le Riforme. «Con la proposta di legge che presentiamo - ha aggiunto Di Maio riferendosi al testo che taglia il numero dei parlamentari - tagliamo 345 stipendi, diarie, assicurazioni, telepass, cellulari. È una riforma che affronta i privilegi».