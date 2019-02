di Simone Canettieri

«Laè finita, anzivada a cagare».con un messaggio inviato nella chat dei suoi sostenitori spara a zero sul candidato alla segreteria del Pd e segretario uscente Maurizio Martina con il quale - teoricamente - correva in ticket. Lo sfogo di Richetti è durissimo e spietato. Tutto nasce dalla composizione dell'assemblea nazionale dopo il voto dei circoli. Dice Richetti: «Non minimizzo la questione delle liste, per me la mozione è finita, le primarie sono un fatto accidentale». Per cui, dà mandato ai suoi in vista dei gazebo del 3 marzo, «votiamo anche altri». Richetti continua: «Ha senso dire molliamo Martina? Non possiamo passare da mercenari, ma intanto ho cancellato tante tappe. Martina può andare a cagare domattina: ha preferito i Lotti e i De Luca». Parole destinate a lasciare il segno.