"Quando noi abbiamo fatto la crisi di Governo ci siamo dimessi. Abbiamo mollato le poltrone. Non come i Cinque Stelle che non votano la fiducia e rimangono abbarbicati alla poltrona" il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della conferenza stampa nella sede dell'Associazione della Stampa Estera a Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 20:15

