Regionali Lazio, Rocca: «Querelo Orfini, non ho mai amministrato la Croce Rossa di Frosinone»

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca presenterà una querela contro il deputato Pd Matteo Orfini a causa di una sua dichiarazione sul comitato della Croce Rossa di Frosinone.

Le parole di Rocca

«La tegola di cui parla Orfini è caduta sulla sua testa prima di rilasciare la dichiarazione che mi riguarda - le parole di Rocca - È un degno epigono di una politica che ama rotolarsi nel fango e non manca all’appuntamento con le brutte figure, parlando di qualcosa che evidentemente non capisce. Mai ho amministrato il Comitato CRI di Frosinone che è stato gestito direttamente dai suoi legali rappresentanti, così come avviene per tutti i circa 700 Comitati della Croce Rossa Italiana che hanno assoluta autonomia patrimoniale e finanziaria. Mai sono stato denunciato dal Presidente del Comitato di Frosinone per ammanchi, né da altri volontari».

«Su Frosinone a suo tempo intervenne il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI che ne decise il commissariamento, a seguito di un'ispezione che rivelò comportamenti che vennero ritenuti inadeguati da parte del Presidente del Comitato - continua il candidato del centrodestra per il Lazio - Per altro, di recente, ho anche segnalato all’Ufficio Provinciale del Lavoro e ai Carabinieri, i comportamenti asseritamente vessatori che subivano i dipendenti del Comitato da parte del loro Presidente locale, così come mi venivano riportati dagli stessi. Orfini, così come altri, non usino strumentalmente la Croce Rossa per cercare disperatamente di racimolare una manciata di voti».

«Da troppi anni Orfini è impegnato in partite con la playstation, passeggiate a Montesacro e nel tempo libero a fare il manovratore occulto della politica romana e laziale. È quindi anche lui tra i responsabili non visibili dello scempio della nostra amata Capitale ormai costretta a vivere sommersa dai rifiuti. Da tale personaggio non potevo aspettarmi nulla di più di quello che sto vedendo. La misura ormai è colma, per questo mi trovo costretto ad annunciare una querela nei suoi confronti così come nei confronti di chiunque continuerà a fare dichiarazioni di questo tenore», conclude.

Cosa ha detto Orfini

«Nuova tegola sull’ex presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, oggi candidato della destra alla guida della Regione Lazio. La vicenda della sede locale di Frosinone della Cri, in crisi gestionale come altre 28 sul territorio nazionale, mostra a tutto tondo la sua incapacità, per usare solo un eufemismo». Così il deputato dem, Matteo Orfini, commentando la risposta del governo di questa mattina all’interpellanza urgente sulla mala gestione delle sedi locali della Cri, di cui è firmatario insieme a oltre trenta colleghi del Pd.

