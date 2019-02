Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi parte ufficialmente il. Il portale, ma occorrerà ancora qualche giorno per inoltrare le domande. La presentazione ufficiale avverrà questo pomeriggio alle 15 da parte del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Il sito,dopo si potrà procedere con le richieste.Il portale, ad oggi, fornisce tutte le informazioni che servono ai cittadini che vogliono fare domanda. Gli utenti potranno scoprire facilmente i requisiti necessari per ottenerlo, sapere la documentazione necessaria, ma anche come richiederla qualora non si conoscano le procedure. Al reddito di cittadinanza possono accedere i nuclei familiari con un reddito Isee inferiore ai 9.360 euro. Ogni beneficiario single potrà ricevere fino a un massimo di 500 euro mensili, a cui si aggiungono 150 in caso di mutuo intestato o 280 per chi vive in affitto e, le cifre aumentano a seconda dei componenti della famiglia. Per ottenere i sussidi è necessario avere la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. Il patrimonio mobiliare deve essere inferiore ai 30mila euro annui, e quello finanziario ai 6 mila, con una proroga fino a 20 mila per chi è disabile. Il reddito verrà erogato solo per un periodo di 18 mesi, con una sola possibilità di proroga per altr 18 mesi oltre i quali non verrà più elargito.Ogbi famiglia sarà dotata di una card stampata dalle poste e permetteranno di prelevare un massimo di 100 euro al mese per ogni beneficiario single e 200 per i nuclei familiari che saranno dotati di una sola card. Ogni prelievo effettuato da uno sportello delle Poste costerà una commissione pari ad 1 euro che diventa di 1,70 in quelli delle banche. Nel caso in cui la cifra non venga spesa entro il mese in corso, l’importo verrà ridotto fino al 20% nella mensilità successiva. Le prime domande potranno essere effettuate a partire dal 6 marzo e le card verranno rilasciate dopo un mese dalla richiesta, quindi arriveranno agli aventi diritto nel mese di aprile.