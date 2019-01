Bambino nel pozzo, Julen da dieci giorni sottoterra. I minatori scendono nelle gabbie, poi si scava a mano​

Ilsi avvicina, ma resta il nodo intorno alla figura professionale, relativamente inedita, dei, esperti che dovranno occuparsi della ricerca e dell'individuazione delle professioni dei cittadini che avranno diritto ad accedere al sussidio varato dal governo Conte e voluto a tutti i costi dal vicepremier e ministro M5S,, neo presidente dell'Anpal, davanti alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ha annunciato: «Sono molto ottimista, penso chepotremo assumere».ha incontrato il presidente uscente, Maurizio Del Conte, proprio per individuare in sinergia i, figura centrale del programma riguardante il reddito di cittadinanza. «Assumeremo persone con la laurea magistrale e che si guarda alle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Psicologia e Scienza della formazione. Nei primi mesi è previsto un percorso di formazione e l'obiettivo è che non siano utili solo per il Reddito di cittadinanza, ma in generale per l'aumento dell'efficienza dei servizi pubblici».Anche all'AdnKronos , ha tracciato un identikit dei: «Faremo ovviamente riferimento a quelle che sono le caratteristiche degli operatori dei centi per l'impiego più esperti, con più capacità. Bisogna conoscere le regole e cioè benefici, incentivi e sussidi di disoccupazione, con le differenze messe in campo a livello regionale e territoriale, avere conoscenza tecnica e giuridica precisa, avere capacità anche di orientatore e valutatore delle competenze professionali di chi si presenta allo sportello, in modo tale da realizzare un bilancio delle competenze del disoccupato. Ed essere capace di leggere come si muove il mercato territorialmente, essendo così in grado di incrociare domanda e offerta di lavoro, andando a incrociare le imprese con i beneficiari del redito di cittadinanza».