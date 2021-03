Rai, scontro in vigilanza su bando cda: Fico e Casellati chiamati in causa

Scontro in ufficio di presidenza della Vigilanza Rai oggi sulle procedure inerenti al nuovo Cda di viale Mazzini. Secondo quanto apprende LaPresse, la senatrice Valeria Fedeli (Pd) avrebbe richiamato la necessità, sostenuta da Michele Anzaldi (Iv) e Massimiliano Capitanio (Lega), di richiedere al più presto un incontro ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati, per avere chiarimenti sulle procedure per la raccolta delle candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Rai.

I decibel, viene riferito, si sarebbero alzati oltre il consentito, quando Primo Di Nicola (M5S), avrebbe contrastato la richiesta adducendo il difficile momento che il paese sta vivendo a causa della pandemia. Secondo indiscrezioni filtrate ieri da fonti di palazzo Madama e condivise da Montecitorio, le procedure sarebbero state avviate e si confida di pubblicare il bando entro la fine del mese di marzo. Questo vorrebbe dire avere il nuovo Cda per inizio giugno, con il rischio di lasciare il palinsesto autunnale nelle mani del vecchio consiglio di amministrazione, espressione - viene fatto notare - del vecchio schieramento parlamentare e non di quello che oggi sostiene l'esecutivo Draghi. Intanto la riunione della commissione bicamerale di questa sera alle 19 è stata sconvocata per mancanza del numero legale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 19:42

