Rai Parlamento, due edizioni speciali per raccontare l'insediamento del Parlamento Europeo

Rai Parlamento racconterà l'inizio dei lavori del nuovo Parlamento Europeo con due edizioni speciali del suo telegiornale che andranno in onda il 2 luglio dalle 15 alle 15.45 su Rai3 e mercoledì 3 luglio su Rai2 dalle 17.20 alle 18.10. Sono previsti collegamenti da Strasburgo, dalla Camera e dal Senato, ospiti in studio e nella sede del Parlamento Europeo, servizi ed approfondimenti.



«Racconteremo la prima sessione di lavoro a Strasburgo e l'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea - dice il direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi che condurrà i due speciali - con un occhio rivolto alla riunione dei Commissari Europei che si riunirà proprio a Strasburgo, analizzando i nuovi scenari che seguono il voto europeo e le ricadute concrete sul nostro Paese». Un'edizione speciale di «Punto Europa», il magazine europeo di Rai Parlamento condotto da Chiara Capuani, andrà in onda sabato prossimo 6 luglio su Rai2 dalle 9.00 alle 9.45 (con replica su Rai1, lunedì 8/7 alle ore 6.15 ca). Lunedì 1 Luglio 2019, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA