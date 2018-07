«In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e dall'azienda, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Rai il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Consiglio dei Ministri i seguenti nominativi: Fabrizio Salini, indicandolo per la carica di amministratore delegato, e Marcello Foa per la carica di consigliere di amministrazione

. È quanto si legge in una nota del Ministero dell'Economia. Foa sarà votato dalla commissione di Vigilanza per la carica di presidente dell'azienda radiotelevisiva.

