Rai, Anzaldi: «In Vigilanza aspetto risposte su rinnovo cda. Persi quasi 20 giorni e rischiamo di perderne altri 10»

"In ufficio di presidenza in Vigilanza mi aspetto che arrivino risposte ufficiali e non semplici indiscrezioni: Casellati e Fico hanno risposto alla lettera inviata da Barachini ormai due settimane fa? Che io sappia, ancora no. In che data verranno pubblicati gli avvisi sui siti per il rinnovo del Cda? I presidenti delle Camere sono coscienti che il loro ritardo rischia di impedire al nuovo Cda di decidere i palinsesti della prossima stagione?". Risponde così il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, alla domanda su cosa accadrà oggi in Vigilanza dopo l'annuncio della presidenza del Senato di voler avviare la procedura per il rinnovo dei vertici Rai.

"Abbiamo già perso quasi 20 giorni - prosegue Anzaldi - e rischiamo di perderne altri 10, se diamo credito alle indiscrezioni che escono dal Senato secondo cui l'avviso sarà online a fine marzo. La procedura di rinnovo sarà ufficialmente avviata solo dal giorno in cui gli avvisi per la selezione dei nuovi consiglieri saranno pubblicati sui siti delle Camere, e ad oggi non ci sono. Basta fare un semplice copia incolla dell'avviso pubblicato 3 anni fa: che aspettano? Il presidente Barachini ha inviato un sollecito, su mandato di tutta la Commissione, è grave che venga ignorato".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA