La Raggi risponde a Salvini: «Non ti ho visto in tv, stavo lavorando. Tu non hai mai lavorato in vita tua»

No, @matteosalvinimi non ti ho visto in TV perché anche ieri ho lavorato fino a tardi. Direi anche a te ‘dimettiti’ ma da cosa? Non hai mai lavorato in vita tua. #salvinichiacchierone #giulemanidaroma — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 9, 2019

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 19:07

Botta e risposta a distanza tra, con la sindaca di Roma che poco fa ha ribattuto via Twitter ad un duro attacco di ieri sera in tv dell'ex ministro dell'Interno. Ieri sera Salvini era infatti ospite a DiMartedì: «».Il leader leghista nella puntata di ieri sera aveva infatti duramente attaccato la sindaca di Roma, dicendosi pentito di averla sostenuta alle ultime elezioni comunali: «Q».