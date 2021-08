La Raggi sicura del ballottaggio: «Ci vado io e Gualtieri mi appogerebbe». Poi sui vaccini: «È un tema medico, non politico»

Virginia Raggi è stata ospite di In Onda la trasmissione de La7 condotta da David Parenzo. Una sindaca sicura sul suo approdo al ballottaggio alle prossime elezioni a Sindaco di Roma: «Al ballottaggio ci vado io. Secondo me Gualtieri poi mi appoggerebbe. Secondo me che io non vado al ballottaggio non è un'ipotesi sul tavolo». Raggi, poi, assicura che il Movimento 5 Stelle e Conte sono con lei nella battaglia della rielezione: «Ho sentito Conte anche oggi, faremo la campagna elettorale insieme, il Movimento rinasce da Roma. Conte mi sostiene e come lui tutto il Movimento. In questo momento il M5s ha bisogno sia di Conte sia di Grillo, ma anche di Luigi ed Alessandro». «È molto semplice immaginare delle alleanze prima delle elezioni, poi però bisogna governare per 5 anni», ha aggiunto.

La sindaca poi ha preferito non prendere posizione sulla questione dei vaccini anti.Covid: «Io non sono una no vax. Mi attengo alla legge e ai consigli medici. Ho ancora gli anticorpi

molto alti e al momento mi dicono che il vaccino ancora non è da fare». «Il tema è medico lasciamo parlare i medici», ha aggiunto interpellata sul tema del green pass. Appello alla vaccinazione? «Io mi sento di dire: ciascuno si rivolga al proprio medico e faccia ciò

che gli consiglia. La vaccinazione non deve diventare un tema elettorale», ha concluso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA