Rachele Mussolini: «Con foto 25 aprile ho sbagliato, ma aveva un significato personale»

Rachele Mussolini, esponete Fdi che ha totalizzato più preferenza in questa tornata elettorale a Roma, ha rilasciato una dichiarazione all'Ansa in merito alla polemica sorta sui social per una sua foto che la ritraeva con un cartello in cui c'era scritto «io il 25 aprile festeggio solo San Marco».

«Quella è una foto fatta due anni fa, riguarda il passato anche se capisco che tutto viene strumentalizzato. Ho sbagliato, l'ho fatto in maniera ingenua ma aveva un significato personale perché il papà delle mie figlie, il mio ex marito, si chiama Marco e ci siamo messi insieme il 25 aprile. In più forse era una provocazione, perché non si è mai arrivati ad una pacificazione nazionale», ha detto la consigliera comunale.

Rachele Mussolini, la più votata tra i consigleri comunali a Roma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 22:28

