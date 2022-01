Quirinale, c'è l'intesa per Mattarella bis. Letta: «Grazie presidente». Da Berlusconi lunga telefonata

Il nuovo Presidente della Repubblica potrebbe non essere un nome nuovo: niente Elisabetta Casellati, o Elisabetta Belloni, o Pierferdinando Casini, e nemmeno Mario Draghi, che resterà a Palazzo Chigi. L'ultima ipotesi, sembra definitiva, è quella di una rielezione di Sergio Mattarella. Nel vertice di maggioranza di poco fa si sarebbe infatti raggiunta un'intesa sul Mattarella bis: «L' intesa su Mattarella è una grandissima gioia», ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione.

Elezione Quirinale, il settimo scrutinio in Aula alla Camera. Le immagini

«Stamani son passato qui davanti andando alla Camera», scrive Enrico Letta postando una foto su twitter con un palazzo sul quale è appeso lo striscione «Grazie Presidente Mattarella». Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso «grande gioia» all'ipotesi della rielezione dell'attuale Capo dello Stato. E poco fa ci sarebbe stata, secondo quanto riportato all'ANSA da fonti vicine a Forza Italia, una lunga e affettuosa telefonata tra il presidente Silvio Berlusconi e lo stesso Mattarella, in cui il Cavaliere gli ha garantito il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione.

Fuori dal coro invece Giorgia Meloni: «Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci», aveva twittato in mattinata. Poi ha aggiunto: «Sarei stupita se Mattarella accettasse bis, dopo i tanti no - ha detto in una nota - Fratelli d'Italia non baratta Mattarella bis con 7 mesi in più di legislatura. Ancora una volta il Parlamento non è stato all'altezza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA