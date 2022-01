Quirinale, Ciriaco De Mita sull' elezione del presidente della Repubblica al Tg2: «Berlusconi chi?...cioè chi lo vota?»

Ciriaco De Mita, 94 anni il prossimo 2 febbraio, stronca la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. In un'intervista al Tg2 il politico di lungo corso fa le sue previsioni sul voto per la presidenza della Repubblica e svela qualche retroscena. De Mita è stato presidente del Consiglio dal 1988 al 1989 e più volte ministro e ora è sindaco di Nusco, il paese in Irpinia che dove è nato nel 1928.

Leggi anche > Covid, Locatelli: «La curva dell'epidemia in Italia sta rallentando». Scaricati oltre 200 milioni di Green pass

Quando gli viene chiesto un commento sul Cavaliere fa finta di non conoscerlo con un semplice «Chi?» e poi spiega: «E chi lo vota…». De Mita svela i “restroscena” sull’elezione a capo dello Stato di Francesco Cossiga e sottolinea che al momento non punterebbe su nessuno.

Infine, la giornalista del Tg2 gli chiede: «Lei ha mai accarezzato il sogno di fare il presidente della Repubblica?». La risposta di Ciriaco De Mita è secca: «Mai».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA