Elezioni a giugno, quanto ci costa andare a votare di nuovo

Da giorni, se non settimane, si parla di accordi tra le forze politiche per un eventuale Governo. Ma tra grandi difficoltà, poiché il, che inizialmente sembrava disposto ad allearsi con la Lega di, ha posto invece un veto sulla presenza di, mentre al contrario una iniziale apertura alsi è rivelata più difficile del previsto, per via di una grossa fetta dei dem che non è disposta a governare con i grillini. Una bella gatta da pelare per il presidente Mattarella: nessuna delle forze politiche in gioco ha i numeri per governare da sola, ma nello stesso tempo non c’è disponibilità ad unirsi, per un motivo o per un altro.E allora, che si fa? Le soluzioni saranno tutte valutate dal Presidente della Repubblica, ma una cosa è certa: qualcuno, Salvini in testa, inizia già a parlare di nuove elezioni. Ma quanto ci costerebbe tornare alle urne, a poche settimane dalla tornata elettorale del 4 marzo? Un eventuale ritorno al voto, proprio per i suoi costi, è un’ipotesi certamente fattibile ma parecchio onerosa per le casse dello Stato, al di là dei tempi, decisamente troppo vicini rispetto all’ultima volta in cui abbiamo espresso le nostre preferenze.Secondo, la cifra si aggira intorno agli oltre 400 milioni di euro. Ovviamente i costi maggiori sarebbero per il Ministero dell’Interno, che per le elezioni del 2013 ha stanziato 315 miioni, ma non sono da sottovalutare nemmeno i 38 milioni dal Ministero dell’Economia, i 33 milioni del Ministero degli Esteri e i 14 milioni del Ministero della Giustizia.A sua volta, tra le spese del Viminale spiccano i 237 milioni per il Dipartimento Affari Interni e territoriali (Seggi elettorali, facilitazioni di viaggio, personale e logistica), e i 73 milioni per la Pubblica Sicurezza. Il costo stimato per singola sezione supera i 6mila euro: le sezioni, lo scorso 4 marzo, erano 61.552. Resta da vedere cosa deciderà il Capo dello Stato, se troverà eventuali soluzioni alternative - dal “governo del presidente” ad un governo tecnico - e soprattutto se un nuovo voto si terrebbe con l’attuale sistema elettorale, che ha già dimostrato di non funzionare granché bene, se si pensa allo stallo attuale.