Premierato, addio ai senatori a vita: arriva il primo sì. Quali sono i profili aboliti

di Redazione web

Premierato, a che punto siamo? Si potranno sciogliere le Camere anche durante il semestre bianco, negli ultimi sei mesi di mandato del presidente della Repubblica. È quanto prevede l'art. 3 del ddl Casellati sul premierato, appena votato dall'Aula di Palazzo Madama. Il via libera dopo la bocciatura dei circa duecento emendamenti dell'opposizione relativi. A rischio anche i senatori a vita: con il premierato non ci saranno più nomine.

Senatori a vita addio?

Il Senato ha approvato l’articolo 1 del disegno di legge costituzionale sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio, il cosiddetto «premierato». La riforma costituzionale voluta dal governo Meloni, se confermata, fra le altre cose comporterà la fine della possibilità per il capo dello Stato di nominare i senatori a vita. Tuttavia, affinché la riforma diventi definitiva, dovrà superare ulteriori passaggi parlamentari, e un eventuale referendum confermativo. Il disegno di legge in esame non avrà effetti retroattivi sugli attuali senatori a vita o sugli ex Presidenti della Repubblica, che manterranno lo status di senatori di diritto a vita.

Cosa prevede la Costituzione

Ai senatori elettivi si aggiungono i senatori a vita: l`art. 59 della Costituzione prevede infatti che il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Chi sono i senatori a vita

Attualmente, la carica è ricoperta da cinque persone: Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre. Possono essere nominati come senatori a vita i «cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». A questi - che possono essere al massimo cinque - si aggiungono gli ex capi di Stato ancora in vita, che diventano senatori a vita di diritto

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 19:30

