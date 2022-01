Quirinale, Fico: «Alla Camera ci sono 29 deputati positivi, tra 6 e 8 in Senato»

«Alla Camera ora i positivi sono 29, con una curva in discesa. Al senato non conosco i numeri precisi, ma sono tra i sei e gli otto, ma sempre in discesa». Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Mezz'ora in più dove ha ricordato: «Anche per l'elezione di Mattarella ci furono numeri consistenti di parlamentari che non votarono, tra i 30 e i 50».

Roberto Fico ha fissato per il 24 dicembre pomeriggio l’avvio delle votazioni per l’elezione del successore di Sergio Mattarella. Più l’appuntamento si avvicina e più forti si avvertono gli scossoni dentro le coalizioni e dentro i partiti in un sistema politico che ha il gruppo misto più grande della storia repubblicana, 66 deputati e 48 senatori,

Si riuscirà a garantire il voto del presidente della Repubblica in sicurezza? «Sì, sarà così. Questa per me è una grandissima responsabilità. Sono stati due anni molto difficili, la Camera, il Parlamento è stato sempre aperto e ha garantito la sicurezza». Lo dice Roberto Fico, presidente della Camera, sempre al programma di Rai3. Quanto all'ipotesi che a causa del Covid le assenze impediscano di raggiungere il quorum, risponde: «Nel momento in cui la votazione è a maggioranza assoluta hai bisogno di quei numeri. Ma adesso lo vedo come un problema molto distante e lontano. Non potrebbero mai mancare tutti questi parlamentari in questa fase».

