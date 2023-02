Pesca, si rafforza il legame tra Italia e Somalia. Lollobrigida incontra Ahmed Hassan Aden

ROMA – Il Ministro della pesca della Repubblica federale di Somalia, Ahmed Hassan Aden, ha incontrato il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del Governo italiano, Francesco Lollobrigida per discutere delle opportunità legate allo sviluppo del settore della pesca in Somalia. Durante l'incontro, organizzato e facilitato da Federpesca e H.OPES Foundation, i due Ministri si sono confrontati sulle priorità progettuali contenute nel Fisheries Master Plan, che ha l’obiettivo di supportare il Ministero somalo alla realizzazione delle stesse. In particolare si è parlato dello sviluppo delle infrastrutture dell’industria ittica per garantire lo sbarco del pescato e la trasformazione e conservazione di un prodotto ittico che ottemperi ai requisiti elevati di sostenibilità e qualità e agli standard per l’export europeo, la lotta alla pesca illegale attraverso il rafforzamento delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza marittima e l’acquisizione delle competenze necessarie tramite percorsi di formazione e lo scambio di conoscenze e competenze con gli imprenditori della pesca italiana, al fine di favorire la crescita armatoriale somala.

La visita del Ministro Ahmed Hassan Aden, si inserisce nell’ambito di un rafforzamento dei rapporti tra Italia e Somalia che ha visto svolgersi, la scorsa settimana, un importantissimo incontro tra il Presidente della Repubblica della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «La Somalia, che ha nei suoi confini zone di pesca tra le più ricche al mondo, ha iniziato un percorso di crescita e modernizzazione con il nostro Paese in questo settore che molto ha da offrire per la loro economia – ha sottolineato Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca - Per questo Federpesca è impegnata già da tempo in Somalia per rafforzare il settore della pesca e promuovere uno scambio proficuo con le imprese italiane nel cogliere le sfide comuni della sostenibilità, della sicurezza alimentare, dell’innovazione e della formazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA