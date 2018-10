Per gli statali potrebbe non essere un grande affare. Lo sostiene il presidente dell'Inps,, che qualche giorno fa ha criticato l'intervento sulle pensioni da parte del Governo, e che oggi in un'audizione alla commissione Lavoro della Camera ha rincarato la dose: andare in pensione con quota 100, dice Boeri, potrebbe costare ad un lavoratore pubblico anche 500 euro al mese.«Prendiamo un lavoratore della Pubblica amministrazione che ha una pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 2011 e solo 7 anni, invece, calcolati con quello contributivo con una retribuzione intorno ai 40 mila euro. Questo vorrà dire che in un anno avrà versato circa 13 mila euro di contributi.dunque, potrebbe maturare 250 euro in più per la parte retributiva e altri 250 euro per quella contributiva», ha spiegato Boeri.A lasciare il lavoro anticipatamente, inoltre, stima ancora Boeri, saranno «». Un numero questo, ragiona ancora, limitato dalla norma che prevede il divieto di cumulo reddito-pensioni e che costituisce «un deterrente», almeno per alcuni, al pensionamento. Ma i costi che lo stato dovrebbe sostenere per controllare il rispetto del divieto sarebbero così alti e la platea di 'evasori' così incerta che, si chiede ancora Boeri «se ne valga la pena».Lo stop al cumulo, dice infatti, «è tutt'altro che ovvio e costituisce un'operazione gestionale complessa sopratutto per la parte relativa alleche significa impiegare risorse importanti per controllare se le persone in pensione lavorano o meno. Mi chiedo se vale la pena spendere tutte queste risorse per controllare se in pochi dovessero lavorare dopo la pensione», conclude.