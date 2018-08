Parlamento chiuso, dopo due mesi di lavoro già 34 giorni di ferie

Alzi la mano chi si può permettere 34 giorni di vacanza dopo appena due mesi di lavoro. Forse nessuno. O meglio, i parlamentari della repubblica italiana che dopo otto settimane di lavoro vanno tutti in ferie: il Senato ha già calendarizzato il rientro, manca la Camera. Una chiusura di 34 giorni, va detto, in linea con le precedenti legislature: nel 2017 ci fu il record con 39 giorni di stop. I parlamentari chiuderanno i battenti a partire dall'8 agosto (l'ultima seduta è il 7) fino al 10 settembre.



E se al Senato i lavori di rientro sono stati già fissati, la Camera non ha ancora calendarizzato la data di inizio: in programma - come spiega il quotidiano il Giornale - c'è solo l'ultima seduta fissata per martedì 7 agosto su cessioni navali alla Libia, sul riordino dei ministeri e sulla ratifica dei trattati. Toccherà alla conferenza dei capigruppo di lunedì programmare le convocazioni di settembre.



Insomma, oltre un mese di relax prima del ritorno al lavoro a settembre. Buone vacanze a tutti...

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:10