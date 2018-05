Parlamento bloccato da due mesi: ci è costato 253 milioni. «Partiti, ora restituite i soldi agli italiani»

#elezionianticipate o no, in sostanza i parlamentari italiani percepiscono da due mesi uno stipendio senza lavorare: uno spreco inaccettabile, che abbiamo chiesto di ridurre (almeno fino al ritorno alla normalità in parlamento)



«Da due mesi l'è totalmente, in attesa della formazione del nuovo Governo». Ilinvita i partiti a restituire i soldi spesi dallo stato per il funzionamento della macchina parlamentare in questi due mesi, nei quali le forze politiche non sono state in grado di trovare un accordo per la formazione di una maggioranza. Ammonta ail costo dello stallo politico che l'Italia ha pagato fino a oggi, a causa dei ritardi nella formazione del nuovo governo. L'associazione ha presentato anche un, affinché accerti sprechi di soldi pubblici e ilsubito dallo Stato.Ciò significa che Camera e Senato, le relative Commissioni e gli altri organi direttamente connessi al Parlamento sono inattivi e i loro lavori sospesi. A fronte di tale «situazione di stallo, tuttavia, i due rami del Parlamento continuano a produrre costi a carico de cittadini», denuncia il Codacons. Si parte da deputati e senatori, che percepiscono da due mesi i compensi da parlamentari «pur non svolgendo alcun tipo di attività». Considerato che, in base ai dati di bilancio resi pubblici, iper il funzionamento del Parlamento nel 2018 ammontano a circa(551 milioni il Senato, 968 milioni a Camera), tale situazione di impasse ha prodotto uno spreco di soldi pubblici a danno dei cittadini pari a 253,1 milioni di euro solo negli ultimi due mesi (dalle elezioni del 4 marzo ad oggi).«Mentre da un lato ancora non si trovano risorse per bloccare l'aumento Iva del 2019, dall'altro milioni e milioni di euro vengono buttati per finanziare un Parlamento», dice il presidente Carlo Rienzi. Per tale motivo «abbiamo chiesto alla Corte dei conti di aprire una inchiesta sul caso, allo scopo di accertare eventuali danni erariali per la collettività». Ai partiti politici, inoltre, l'associazione chiede di restituire alle casse dello Stato, una parte dei compensi percepiti dai parlamentari eletti il 4 marzo, visto che i soldi «sono stati incassati in assenza di qualsivoglia tipo di attività».