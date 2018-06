CITTÀ DEL VATICANO - «Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi». Lo ha detto il Papa, nell'udienza con il Forum Famiglie, parlando dell'aborto dei bambini malati. «È di moda, abituale, quando in gravidanza» si vede che «forse il bambino non sta bene o viene con qualche cosa: la prima offerta è 'lo mandiamo via?' L'omicidio dei bambini. Per risolvere una vita tranquilla si fa fuori un innocente».



Oltre ai nazisti, Papa Francesco, parlando delle decisioni di abortire i bambini quando non sono sani, ha richiamato anche quanto facevano gli spartani: «Quando ero ragazzo la maestra ci insegnava storia» e parlando degli «spartani» riferiva che «il bambino con malformazioni lo portavano al monte e lo buttavano giù. E pensavamo: 'Ma come si può fare quello coi bambini? è un'atrocità'. Oggi facciamo lo stesso», ha fatto presente il Papa. Poi ha chiesto: «Sapete perché non si vedono tanti nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici, non tutti», fa sapere prima che «viene male». «Lo dico con dolore», ha commentato Papa Francesco.



Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì, è vero che la parola famiglia è analoga» e ci sono «la famiglia delle stelle, la famiglia degli alberi, la famiglia degli animali...» ma «la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola». Lo ha detto il Papa parlando al Forum Famiglie.

