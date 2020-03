Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni «è da alcuni giorni in isolamento a casa, in seguito al manifestarsi di sintomi di contagio in una persona del suo staff. L'ex presidente del Consiglio sta bene e prosegue la sua attività dall'abitazione di Bruxelles». Lo si apprende all'ufficio del commissario. Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 19:45

