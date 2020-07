Palermo, Salvini contro Orlando: «Pensa solo ai migranti e dimentica i cittadini». Il tweet divide il web

A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua

A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. pic.twitter.com/RqTCsZZhbh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 15, 2020

Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese

Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese. — Roy Paci (@RoyPaci) July 15, 2020

Ogni volta che scrivi qualcosa penso: "ecco, ha raggiunto il massimo dello schifo, non può peggiorare".

Ed invece tu, ogni volta, raschi il fondo del letame e ne tiri fuori sempre di più.

Sei disgustoso.#palermo #salvinisciacallo — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) July 16, 2020

Tu sei la vergogna del genere umano: in rete rimane tutto e i tuoi figli prima o poi vedranno come ti sei comportato col prossimo e allora rimarrai solo

Ogni volta che scrivi qualcosa penso: "ecco, ha raggiunto il massimo dello schifo, non può peggiorare". Ed invece tu, ogni volta, raschi il fondo del letame e ne tiri fuori sempre di più. Sei disgustoso

Ogni volta che scrivi qualcosa penso: "ecco, ha raggiunto il massimo dello schifo, non può peggiorare".

Ed invece tu, ogni volta, raschi il fondo del letame e ne tiri fuori sempre di più.

Sei disgustoso.#palermo #salvinisciacallo — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) July 16, 2020

DISASTRO oggi a Palermo! Una pioggia torrenziale ha battuto la città per qualche ora e questo è ciò che accade nella nostra città, grazie all’indifferenza verso il problema (scene già viste più volte in passato) del sindaco Orlando!

🆘‼️DISASTRO oggi a #Palermo! Una pioggia torrenziale ha battuto la città per qualche ora e questo è ciò che accade nella nostra città, grazie all’indifferenza verso il problema (scene già viste più volte in passato) del sindaco #Orlando! pic.twitter.com/lvba44e9ME — Francesca Donato (@ladyonorato) July 15, 2020

Attaccano @matteosalvinimi perché ha detto una verità. #Palermo con la sua amministrazione Orlando ha totalmente messo da parte i problemi dei cittadini per occuparsi probabilmente degli Immigrati.

Risultato: un temporale a causato morti, danni e dolore. — 𝓕𝓮𝓻𝓭𝓲𝓷𝓪𝓷𝓭𝓸 🇮🇹 (@ferdinantripodi) July 16, 2020

se l'italia non mantenesse qst approfittatori che vengono a farsi mantenere da noi, gli italiani avrebbero piu servizi,manutenzione alle ns città. smettila di difendere sti vagabondi, se vengono a casa tua a rubare, stuprarti come gia fatto cosa diresti? — lorella (@lorellaspinell4) July 15, 2020

a fare arrivare i clandestini. Li vuole tutti in Sicilia. Non può pensare anche ai vostri problemi

#Palermo "La gente nuota per salvarsi".. Ma #Orlando che si e' battuto tanto contro i "decreti sicurezza dichiarando" sono fuori legge"! A questo punto sembra fuori legge pulire anche i tombini?..

Dalle immagini sembrerebbe di si!

Una situazione vergognosa senza parole nel 2020! pic.twitter.com/VAIySbYitB — Antonio Benni -🇮🇹 (@benq_antonio) July 16, 2020

#Palermo "La gente nuota per salvarsi".. Ma #Orlando che si e' battuto tanto contro i "decreti sicurezza dichiarando" sono fuori legge"! A questo punto sembra fuori legge pulire anche i tombini?..

Dalle immagini sembrerebbe di si!

Una situazione vergognosa senza parole nel 2020! pic.twitter.com/VAIySbYitB — Antonio Benni -🇮🇹 (@benq_antonio) July 16, 2020

Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come Palermo oggi, seppur per una bomba d'acqua, la responsabilità dei morti è di chi non fa manutenzione da decenni. Il sindaco ci sa dire quando ha pulito le caditoie di Viale Regione Siciliana? Schifo

Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d'acqua, la responsabilità dei morti è di chi non fa manutenzione da decenni. Il sindaco ci sa dire quando ha pulito le caditoie di Viale Regione Siciliana? Schifo. — Manlio Di Stefano (@ManlioDS) July 15, 2020

Profondo cordoglio per le vittime del nubifragio abbattutosi su Palermo, indignazione fortissima per l'inettitudine colpevole di un sindaco arcobaleno che mai ha fatto l'interesse della città e dei suoi cittadini

Profondo cordoglio per le vittime del nubifragio abbattutosi su #Palermo, indignazione fortissima per l'inettitudine colpevole di un sindaco arcobaleno che mai ha fatto l'interesse della città e dei suoi cittadini. pic.twitter.com/NtLSQBkzvZ — Roberto Fiore (@RobertoFioreFN) July 15, 2020

I buonisti riescono ad avercela con Salvini, che ha detto solo la verità, anche in occasioni tragiche. Palermo, si è ridotta così perché è amministrata malissimo da un sindaco che pensa solo a travestirsi da musulmano. Una preghiera per le vittime

Profondo cordoglio per le vittime del nubifragio abbattutosi su #Palermo, indignazione fortissima per l'inettitudine colpevole di un sindaco arcobaleno che mai ha fatto l'interesse della città e dei suoi cittadini. pic.twitter.com/NtLSQBkzvZ — Roberto Fiore (@RobertoFioreFN) July 15, 2020

I buonisti riescono ad avercela con Salvini, che ha detto solo la verità, anche in occasioni tragiche. #Palermo, si è ridotta così perché è amministrata malissimo da un sindaco che pensa solo a travestirsi da musulmano.

Una preghiera per le vittime. 🙏 — Doluccia 🇮🇹🖤💚🇮🇹 #italexit (@doluccia16) July 15, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA