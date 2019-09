Orban ospite di Fratelli d'Italia ad Atreje: Renzi attacca "Patrioti Ungheresi", Meloni risponde: "Il tweet te lo ha scritto la Macron o la Merkel?"

Domenica 22 Settembre 2019, 11:13

attacca,risponde. I due leader politici sono stati protagonisti domenica mattina di un vivace scambio di idee su, dopo la visita del, la tradizionale festa della destra che si tiene a Roma alla fine dell'estate. Invitato da Giorgia Meloni, Orban rappresenta da tempo un punto di riferimento per la destra sovranista europea, soprattutto per quanto rigurda i temi legati all'immigrazione.ha attaccato Giorgia Meloni, padrona di casa ad Atreju, per le parole di Orban, definendo Meloni e i suoi compagni di partito "patrioti ungheresi". Scrive Renzi su Twitter: “La destra italiana ha acclamato un leader straniero, l’ungherese #Orban, che non accetta di aiutarci per i migranti ma allo stesso tempo riceve miliardi dai contributenti italiani. Si chiamano Fratelli d’Italia ma sono solo patrioti. Patrioti ungheresi.”A stretto giro arriva la risposta di, indirizzata proprio all'ex segretario dem: “Questo tweet te lo hanno scritto Merkel e Macron? Sai che è una fesseria? Ad #Atreju19 Orban ha ribadito che vuole difendere le frontiere esterne UE, mentre Francia e Germania vogliono fare dell’Italia il campo profughi d’Europa. Non ho dubbi su chi siano gli amici e chi i nemici”.