Al via il tour in dieci tappe dell'Agenzia Nazionale per i Giovani: far conoscere in tutta Italia le opportunità per gli under 35

Dieci tappe di un viaggio che da Torino, il prossimo 25 giugno, si concluderà a Palermo, il 6 luglio. Dieci appuntamenti per raccontare le opportunità messe in campo dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per le nuove generazioni, per creare connessioni reali tra giovani e istituzioni, per proporre modelli positivi.



È #OggiProtagonistiTour, viaggio itinerante a bordo di un truck organizzato dall’ Agenzia Nazionale per i Giovani e dal Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prima tappa Torino, lunedì 25 giugno, in piazza D’Armi.



Sarà l’occasione per parlare di opportunità per i giovani under 35, di progetti in corso, del bando Fermenti”, di bandi europei come il noenato Corpo Europeo di Solidarietà. Ma sarà anche l’occasione per raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model”, nell’ambito del piano di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea.



“Durante il tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, "Role Model" ovvero giovani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi – sottolinea Domenico De Maio, Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani - L'Agenzia è fortemente impegnata nel portare la concretezza dei suoi programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour consente quindi di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare ai recenti dati della Commissione Europea che hanno testimoniato come un percorso di mobilità, scambio e volontariato, nell'ambito del programma Erasmus+, possa influire notevolmente sulla capacità per i più giovani di ricerca del lavoro".



#OggiProtagonistiTour si svolgerà tra le ore 17.30 e le 20.30 nelle seguenti città:



Torino - 25 giugno



Milano – 26 giugno



Padova- 27 giugno



Cattolica- 28 giugno



Macerata- 29 giugno



L’Aquila- 30 giugno



Napoli- 1 luglio



Taranto - 3 luglio



Catanzaro- 4 luglio Giovedì 20 Giugno 2019, 22:41

