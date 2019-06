A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria: necessario abbattere il debito. Cusenza: dialogo con Ue e cura choc

Mercoledì 12 Giugno 2019, 09:48

«Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che affida a cinque capi-azienda di altrettante eccellenze il compito di indicare i percorsi più sostenibili. Moderati da Romano Prodi, i cinque imprenditori-manager sono Lucia Aleotti, Carlo Cimbri, Claudio Descalzi, Carlo Messina e Marco Tronchetti Provera. La sintesi dei lavori, nella sede romana dell'Abi, è affidata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Il titolare del Tesoro ha sottolineato che il debito italiano è «enorme» e che «bisogna cercare di abbatterlo. Per cercare di tranquillizzare gli italiani e i mercati - ha proseguito il ministro - è necessario entrare in una traiettoria in cui il tasso di crescita dell'economia è superiore a quello del debito». Tria ha poi sottolineato che quest'anno, a legislazione vigente, il deficit non sarà del 2,4% come previsto ma intorno al 2,1-2,2% grazie a maggiori entrate tributarie e alla spesa inferiore al previsto per quota 100 e reddito di cittadinanza. E quindi «siamo grosso modo nel braccio preventivo del Patto di stabilità», ha aggiunto. Mentre per il 2020 c'è il problema di come coprire le risorse necessarie per evitare l'aumento dell'Iva e fare la riforma fiscale. Il ministro ha comunque sottolineato che con una crescita come quella prevista la politica di bilancio non può essre definita «espansiva o allegra».Nei confronti della Commissione europea, che ha ritenuto giustificata una procedura per deficit eccessivo, «si tratterà di vedere come spiegare, come anticipare forse» ma non ci sarà «nessuna manovra aggiuntiva», ha ribadito il ministro.Tria ha quindi aggiunto che con Bruxelles serve «un compromesso» perché lo scontro danneggia l'Italia ma anche l'Europa. «Dobbiamo evitare in tutti i modi» la procedura d'infrazione della Ue che «farebbe sicuramente male all'Italia ma può fare male all'Europa», ha affermato il ministro, secondo cui «dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, con una trattativa e un dialogo costruttivo. È nell'interesse dell'Italia ma anche dell'Europa», aggiunge il ministro. «I negoziati con la Commissione Ue sono delle trappole per il Paese e per la stessa Commissione Ue», ha rilevato. Il ministro ha poi sostenuto che se non «si riesce a progettare investimenti pubblici è difficile rilanciare la crescita» e ha concluso dicendo che la situazione «è difficile ma non disperata».«Le politiche di garanzie sociali sono necessarie ma non sufficienti a rilanciare lo sviluppo e l'occupazione», ha detto il presidente dell'Abiaprendo i lavori del convegno. «Sono refrattario - ha spiegato - a imperativi categorici, ma faccio un'eccezione: obbligati a crescere è assolutamente una necessità» che bisogna seguire «senza attendere locomotive altrui che possono avere complicazioni e ritardi. Siamo obbligati - ha rimarcato Patuelli - attraverso politiche che incentivino fattori produttivi della competitività e della produzione italiana sui mercati». «Significa obbligati a riflettere su tutte le anomalie italiane rispetto agli standard di efficienza produttiva e sistemi pubblici che ci sono in Europa e in giro per il mondo», ha concluso Patuelli.Il direttore del Messaggerointroducendo il convegno ha ricordato il momento particolare, «delicato e complesso che sta attraversando il Paese, a breve distanza dalle elezioni europee il cui risultato non ha chiarito la direzione di marcia». «Siamo di fronte a due strade che vanno percorse in modo parallelo ha proseguito Cusenza - una riguarda lo slancio da dare alla nostra economia, al nostro sistema e l'altra il risanamento dei conti pubblici». Cusenza ha ricordato poi il momento di conflitto con Bruxelles che ovviamente espone il Paese alle turbolenze dei mercati. L'Italia è dunque impegnata in una doppia sfida, da una parte per recuperare la crescita, e dall'altra per dialogare con l'Europa, evitando l'avvio di una procedura per debito eccessivo. Cusenza ha affermato che il 2018 è stato l'anno in cui è iniziata la decrescita, mentre il 2019 è tutt'altro che l'anno «bellissimo» che un po' «incautamente» il presidente del Consiglio prevedeva. Oggi possiamo dire che misure di tipo «assistenziale e improduttivo come quota 100, che rischia di scassare i conti pubblici per il futuro, o il reddito di cittadinanza, che pure muove da ragioni comprensiili e condivisibili, non hanno riscontrato il consenso tra i beneficiari» e presentano problemi per quanto riguarda le risorse con cui finanziarli. Il direttore del Messaggero ha poi sottolineato che tutti i governi anche del passato hanno preferito mercanteggiare con Bruxelles sugli zero virgola anziché concentrarsi «su una cura choc» che potesse rilanciare il nostro sistema economico e politico. Insomma una «occasione mancata».Se Cina e Usa troveranno un accordo commerciale «il mondo potrà ripartire», ha detto, amministratore delegato del gruppo Pirelli. «Il mondo sta attraversando un momento molto difficile» e «l'Europa è assente e sta guardando solamente al suo cortile, ma un tavolo con due zampe non sta in piedi», ha spiegato. L'Italia, in un mondo che sta cambiando può cogliere ocasioni e possibilità, e «l'Europa è pronta a cambiare ma bisogna andare con proposte e progetti che si basano su investimenti e crescita», ha proseguito Tronchetti. Ma «se si va a chiedere lo sforamento di bilancio la situazione può diventare estremamente pericolosa». «Io sono fiducioso che l'Italia riesca a trovare in Europa un percorso per svilupparsi». Secondo Tronchetti Provera che ha parlato della disputa commerciale tra Usa e Cina e delle nuove tecnologie «che possono determinare un ambiente da guerra fredda», «il mondo sta attraversando un momento difficile e l'Italia ha grandi opportunità e può muoversi in modo più flessibile in questo scenario». E all’Europa, secondo Tronchetti Provera, manca un progetto a lungo termine: Ma i social media ora hanno creato un pericolo: «Il contatto diretto tra politica e pancia dei cittadini».«Sarebbe bello fare tante cose, ma nella realtà, nella vita e nel lavoro, si fa quello che ci si può permettere», ha rilevato il numero uno di Unipolriferendosi «all'equilibrio del sistema previdenziale. Nel sistema c'è una base di gente che lavora per pagare le pensioni: se c'è crescita, aumenta la gente che lavora e che paga contributi e allora ci si può permettere di abbassare l'età pensionabile, ma se questo non c'è, non si può fare», ha aggiunto. Tra i temi affrontati anche quello dell'immigrazione: «Un paese che non cresce da tanti anni è obbligato ad avere una politica per l'immigrazione. Ma non si tratta del salvataggio dei migranti sui barconi ma di chi si stabilisce nel nostro Paese per fermarsi e creare nuove generazioni».ad di Menarini, ha sottolineato che «la competizione nel settore dei farmaci si basa sull’innovazione, in America investono, anche in innovazione. Comprano le piccole società, direttamente. A volte cedendo al gigantismo, ma mettono in budget investimenti anche fino al 25%».«La procedura di infrazione Ue deve essere assolutamente evitata», ha affermato il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo. Secondo il manager la procedura «potrebbe mettere in difficoltà qualsiasi ragionamento sul potenziale di crescita» e «non a causa della procedura di una Commissione "cattiva" ma perché «i nostri creditori ne trarrebbero le conseguenze di un paese non affidabile che ha già fatto aumentare fortemente lo spread». Messina ha poi sottolineato che «con un debito pubblico di questa dimensione siamo condannati a essere un paese di serie B». Serve un progetto per valorizzare la massa da mille miliardi di euro degli asset pubblici attraverso l'utilizzo in maniera intelligente del «risparmio privato», una delle forze dell'Italia, altrimenti sarà «inevitabile» che questo nei prossimi anni «sarà utilizzato per fare la patrimoniale», ha affermato ancora il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo.L'amministratore delegato dell'Eni, Claudioha spostato lattenzione sulla sicurezza energetica. «Ha un lato geografico-geopolitico ma anche un lato tecnologico fondamentale». «Non abbiamo ancora un quadro legislativo che ci permette di prendere un rifiuto organico e trasformarlo in energia», ha detto Descalzi. «Le tecnologie che abbiamo sviluppato soffrono; abbiamo, ad esempio, una tecnologia tutta italiana di trasformazione dei rifiuti organici in oli combustibili ma tutte queste tecnologie devono essere seguite da un quadro legislativo».