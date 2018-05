Notte di terrore per De Mita: rapinato in casa da una banda di quattro uomini

I quattro secondo gli investigatori potrebbero essere originari dell'Est europeo. Sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3.30. Indossavano guanti e avevano il volto coperto, ma - secondo quanto riferito - non erano armati.



Le riforme sulla previdenza fatte in passato «rendono gestibile la dinamica della spesa pensionistica» e «sarebbe rischioso fare passi indietro». Lo dice il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sottolineando che le riforme «hanno risposto alla necessità di tenere conto dell'allungamento della vita media nel definire il rapporto tra i contributi versati e l'entità e la durata della prestazione». Sono «possibili interventi mirati volti a ridurre qualche rigidità» ma «compensati in modo da assicurare l'equilibrio attuariale del sistema».

Notte di terrore a(Avellino) per l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco del luogo,. Quattro uomini si sono introdotti nella sua villa e sotto minaccia lo hanno costretto ad aprire la cassaforte. I banditi hanno fatto razzia di tutto: denaro, oro e oggetti preziosi. Poi sono fuggiti con il bottino.Terrorizzata la moglie dell'ex presidente, Anna Maria. Allertati i carabinieri che sono giunti subito sul posto. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.