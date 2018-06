«Nuova amicizia», Conte pubblica su Facebook la foto con Trump. Il presidente Usa risponde: «Sei il grande vincitore»

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È scoppiata l'tra il neo premier italianoe il Presidente degli Stati Uniti. Il professore del governo Lega-M5S dalin corso in, a Charlevoix, ha pubblicato una foto della stretta di mano con il tycoon americano accompagnato dalla frase: «Storica alleanza, nuova amicizia 🇮🇹 🇺🇸 🤝🏻».E Trump ha commentato l'incontro con entusiasmo facendo i complimenti al nuovo Presidente del Consiglio. «Avete riportato una grande vittoria, un grande risultato. Complimenti, sono molto contento, tu sei il grande vincitore delle elezioni in Italia».Pranzo di lavoro poi al tavolo dei grandi per il premier italiano, che è seduto tra il presidente francese Emmanuel Macron e la britannica Theresa May. Prima del pranzo, i leader hanno posato per la tradizionale foto di famiglia con il fiume San Lorenzo sullo sfondo. Alla fine, si sono allontanati a piedi parlando tra loro: in un primo momento - come mostrano le immagini diffuse dalla regia canadese - Conte si è ritrovato da solo in fondo al gruppo, poi ha avuto occasione di scambiare qualche battuta con Trump.