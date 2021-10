Nozze a 5 stelle: il portavoce di Luigi di Maio,Giuseppe Marici, sposerà il viceministro Laura Castelli

Sarà un matrimonio a 5 stelle quello fra Giuseppe Marici, giornalista 34enne, portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e Laura Castelli, 35enne, viceministro dell'Economia. Come riporta Simone Canettieri su "Il Foglio", la data stabilita per le nozze è il 5 dicembre 2021.

Leggi anche - Elisabetta Canalis difende Ambra Angiolini. E poi rivela: «Anch'io sono stata tradita»

Finora, la coppia, lei torinese e lui siciliano, ha vissuto con discrezione la storia d'amore fino all'ultimo. Ma,pochi giorni fa, sono stati traditi da una storia pubblicata su Instagram che li ritrae insieme sotto la Mole Antonelliana.

Essendo il "principale" di Marici e il leader a cui Castelli è da sempre legata, Luigi Di Maio sarebbe potuto essere il testimone di entrambi. Ma la coppia ha preferito che all'altare ci siano i parenti, perciò il ministro degli Esteri parteciperà alle nozze come l'invitato d'onore.

La chiesa scelta per la data del 5 dicembre è un gioiello: la basilica di Santa Maria in Trastevere. Marici per una volta non smentisce la notizia, limitandosi ad una risata. Per Castelli, storica parlamentare grillina arrivata alla seconda legislatura e ormai da tre anni solidamente al governo al di là delle alleanze, è la conferma che uno non vale uno. Soprattutto in amore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA