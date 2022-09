La proposta di Carlo Nordio, candidato FdI: «Risparmiare sulle intercettazioni telefoniche, costano 200 milioni di euro l'anno».

«Visto che la crisi è economica, questa è la priorità. Per uscirne, si può risparmiare anche su tutti gli sprechi che ci sono nel mondo della giustizia, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche ambientali che costano duecento milioni di euro l'anno - ha detto stamani a Mestre l'ex magistrato Carlo Nordio, candidato nelle liste di Fratelli d'Italia per le elezioni politiche del 25 settembre -. Con i quali si potrebbero assumere segretari e cancellieri per accelerare il corso dei processi. La lentezza della giustizia ci costa 30 miliardi, due punti percentuali di Pil all'anno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 13:39

