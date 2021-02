Zingaretti, il tweet per Barbara D'urso: «Hai portato la politica vicino a tutte le persone». Follower increduli: «Ma è un fake?»

Nicola Zingaretti e Barbara D'Urso, l'endorsement che non ti aspetti. Il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio ha infatti elogiato pubblicamente, con un tweet decisamente insolito, la conduttrice Mediaset, dopo che il programma Live - Non è la D'Urso si avvia verso la chiusura anticipata, ma per motivi logistici e non di ascolti.

Leggi anche > Ecco perché Live Non è la d’Urso chiude a Pasqua

«Barbara D'Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!», il tweet di Nicola Zingaretti. Così insolito da spingere molti utenti a pensare che potesse trattarsi di un fake, ma in realtà è tutto vero.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Il tweet di Nicola Zingaretti ha suscitato reazioni decisamente ironiche. «Tanti anni di storia per passare da Antonio Gramsci a Barbara D'Urso. Incredibile, l'unica speranza è che qualcuno possa avergli hackerato l'account» - si legge nei vari retweet con citazione - «Il Pd non stava messo bene, ma così è stato definitivamente tumulato. Era meglio quando Zingaretti restava sempre zitto».

Non manca l'ironia anche da parte dei vip. Luca Bizzarri, ad esempio, ha commentato così il tweet di Nicola Zingaretti su Barbara D'Urso: «Alle volte, nell'uso dei social, rivaluto Carlo Calenda». «Ma siamo seri?», si chiede il Signor Distruggere. Molto più serio, ed amareggiato, Mauro Berruto, allenatore ed ex ct della nazionale italiana di pallavolo: «Negli ultimi anni ho tenuto duro per continuare a riconoscermi nel Pd, la mia casa politica da sempre. Ho tentato di capire, perfino quella sorta di sindrome di Stoccolma rispetto al Movimento 5 Stelle. Ci ho provato. Poi ho letto questo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA