“L’Intergruppo parlamentare Italia-Tibet, che ho fondato e ho l’onore di presiedere insieme a colleghi rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento e che anche oggi ha ricevuto nuove importanti adesioni, ha organizzato oggi un incontro con il neo eletto primo ministro tibetano Penpa Tsering alla Camera dei Deputati.” Lo dichiara Luciano Nobili, Presidente dell’Intergruppo Italia-Tibet e membro dell’IPAC, Inter-Parliamentary Alliance on China nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera dei Deputati. “Nei giorni del G20, guidato per la prima volta dall’Italia con un premier autorevole come Mario Draghi, è nostro dovere mettere al centro dell’agenda la difesa dei diritti umani, civili e politici dove nel mondo è minacciata e in particolare rilanciare la battaglia per la democrazia e per i diritti tibetani. Bisogna continuare sul sentiero tracciato dagli Stati Uniti con la risoluzione bipartisan del congresso e con la nomina di un coordinatore speciale degli Stati Uniti per le questioni tibetane. Lavoreremo anche nel Parlamento italiano per una risoluzione analoga a tutela dei diritti umani, civili e politici.”

“In Tibet sta avvenendo progressivamente un genocidio culturale, una sostituzione etnica e spirituale, una devastazione ecologica per cancellare uno dei popoli più antichi del mondo. Ma come Taiwan, Hong Kong e lo Xinjiang, non è il solo drammatico teatro di una compressione dei diritti umani e della democrazia. Queste ferite meritano un impegno internazionale.” “Lo spirito che unisce esponenti di forze politiche diverse in nome di valori condivisi, gli stessi che permeano la nostra Carta Costituzionale, deve portarci a prendere degli impegni precisi verso un’oppressione che non può durare ancora” - ha concluso l’On. Nobili per poi dare la parola al Sikyong Penpa Tsering che ha affermato: “A nome del Dalai Lama che ora ha 86 anni desidero ringraziare tutti voi per la vostra presenza e per il vostro supporto di tutti questi anni. Il popolo tibetano è in grande sofferenza. Chiediamo all’Italia che sia concesso l’asilo politico ai rifugiati tibetani, e all’Europa di essere unita contro la repressione dei diritti dei tibetani. Anche sul fronte dell’ambiente abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Oggi siamo rifugiati politici ma domani potremmo essere anche dei rifugiati climatici. Ci auguriamo che al COP26 sia affrontato il tema dell’inquinamento forsennato della Cina, anche e soprattutto in Tibet.” – ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 18:56

